DISA lamenta la muerte de un hombre en la explosión de un tanque de combustible y dice que colabora con la investigación

Exterior de un tanque de combustible tras su explosión, en el polígono industrial de Salinetas, a 5 de agosto de 2026, en Telde, Gran Canaria, Islas Canarias (España). El accidente ha dejado un saldo de un fallecido y dos heridos de gravedad. Los dos heri - Europa Press Canarias - Europa Press

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

La empresa petrolífera DISA ha trasladado este miércoles sus condolencias y solidaridad a la familia del hombre fallecido este miércoles mientras realizaba tareas de mantenimiento en la instalación de almacenamiento localizada en el polígono industrial de Salinetas, en el municipio de Telde (Gran Canaria), al tiempo que ha asegurado que colabora con la investigación.

En un comunicado, DISA ha indicado que los hechos se han producido durante la realización de operaciones de mantenimiento en uno de sus tanques de almacenamiento y que estos trabajos los llevaban a cabo operarios del equipo de profesionales de Nervión Industries, empresa especializada que realiza operaciones de mantenimiento habituales en la instalación.

Asimismo indica que además del operario que lamentablemente ha fallecido, hay otros dos hombres que han resultado heridos, uno con diagnóstico grave y otra menos grave, que fueron trasladados inmediatamente al Hospital Insular y al Dr.Negrín, ambos en Las Palmas de Gran Canaria, donde están siendo atendidos. Asimismo se asistió a una tercera persona con herida leve que no requirió ingreso hospitalario.

Desde DISA aseguran que están realizando un atento seguimiento a la evolución de los heridos, para quienes desea y espera una pronta recuperación.

Actualmente, añade, se desconocen las causas del suceso, para cuyo esclarecimiento las autoridades competentes han abierto una investigación y afirman que desde DISA se está prestando "toda su colaboración" a los investigadores designados con el propósito de llegar a conocer con el máximo rigor las circunstancias de los hechos.