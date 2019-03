El doctor García de Llanos avisa que la neumonía "mata directa o indirectamente" y existe una vacuna para prevenirlo

Publicado 20/03/2019 11:27:35 CET

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El neumólogo Adjunto del Servicio de Neumología del Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín, César García de Llanos, ha avisado de que la neumonía "mata directa o indirectamente", al tiempo que resalta que existe una vacuna para adultos que sirve para prevenir, la conocida como Prevenar 13.

El doctor García de Llanos, que es también responsable de la Consulta Especializada de Tabaquismo, miembro de la junta directiva de la Sociedad Canaria de Neumología y Cirugía Torácica (NEUMOCAN), ha querido llamar la atención sobre la importancia de que los adultos se conciencien de que una neumonía puede acabar con la vida de una persona, así como de que al igual que en los niños existe una vacuna que baja la incidencia de esta enfermedad.

En este sentido, y en el marco del encuentro de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN) que se ha celebrado en Las Palmas de Gran Canaria, el doctor exponía que en el ámbito sanitario de Atención Primaria "tampoco se tiene la percepción de riesgo" de la enfermedad porque los profesionales normalmente ven la neumonía 'leve', en sus inicios.

Sin embargo, matizó en declaraciones a Europa Press, que él como neumólogo hospitalario lo que ve "fundamentalmente" es a las personas que mueren, citando en este caso a modo de ejemplo que hace una semana se encontró con una persona de 44 años que moría aunque, puntualizó, que aún falta por conocer el resultado de los cultivos.

Por ello, García de Llanos incide en que el riesgo no está solo en niños y ancianos, si no que también existen grupos de riesgo, personas con patologías respiratorias crónicas, que subrayó deberían vacunarse, ya que insistió en que "se ha visto que en los extremos de la vida no solo está el riesgo".

HAY UNA VACUNA "EFICAZ"

El doctor García de Llanos ahondó en la necesidad de que los adultos con patologías respiratorias crónicas, además de las personas mayores de 60, 65 años deberían vacunarse para hacer frente al neumococo con la Prevenar 13 porque "protege" y "es eficaz".

En este sentido, puntualizó que esta vacuna se está financiando en "muchas" comunidades, entre las que citó a modo de ejemplo a Madrid y Andalucía, si bien matizó que en Canarias esta vacuna, que cuesta unos 77 euros y sería una dosis única en la mayoría de los casos, no está en el calendario de adultos, solo incluye, al igual que en el resto de España, la de los inmunodeprimidos.

Añadió que en el calendario vacunal existe otra vacuna contra el neumococo, la vacuna polisacárida 23valente (VNP23), que sí está financiada en las comunidades del territorio nacional, pero señaló que hay estudios que han demostrado que "no es eficaz".

En concreto, apuntó que en el Reino Unido se llevó a cabo un estudio en personas con la VNP23, obteniendo como resultado que la incidencia de la enfermedad "no ha disminuido". Por contra, agregó, que otro estudio realizado en Estados Unidos en personas vacunadas con la Prevenar13, se demostró que la incidencia de neumonía "bajó".

Por último, el doctor hacía una reflexión sobre que, "a lo mejor", los especialistas deberían preguntar, una vez llega el paciente a su consulta, si está o no vacunado al igual que se le cuestiona por si fuma o bebe.

A ello, agregó, que también el Ministerio de Sanidad debería hacer hincapié en sus campañas para vacunarse contra la gripe, que "la gripe predispone a la neumonía", de ahí también la importancia de que los adultos se vacunen para hacer frente al neumococo.