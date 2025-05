El documental 'Seeds', Lady Harimaguada de Oro del 24º Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 3 May. (EUROPA PRESS) -

El 24º Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria ha hecho público este sábado su palmarés, un veredicto que ha otorgado la Lady Harimaguada al documental norteamericano 'Seeds' de Brittany Shyne.

Mientras, la Lady Harimaguada de Plata fue a parar a la turca One of Those Days When Hemme Dies; el premio a la Mejor Interpretación, para el protagonista de Yunan, Georges Khabbaz; el Premio al Mejor Cortometraje, concedido a Audio y el Caimán; el Premio Banda Aparte que recayó en Archipelago of Earthen Bones-To Bunya, y los destacados premios del Público y CIMA, que fueron a parar a Two Women y Seeds, respectivamente.

Según informa el Ayuntamiento capitalino, el Jurado Oficial, al fallar la Lady Harimaguada de Oro, ha coincidido con el que hace unos meses, en Sundance, concedió el Premio al Mejor Documental a 'Seeds'.

Este particular retrato de las vidas de los agricultores negros y sus observaciones y reflexiones en torno a la propiedad de la tierra logró el favor de los integrantes por unanimidad.

En la lectura del palmarés, el jurado señala que "se trata de una película visualmente impactante y profundamente conmovedora que rinde homenaje a generaciones de agricultores negros del Sur de Estados Unidos".

"Con su poética cinematografía en blanco y negro y su profundo sentido del lugar, la película narra una historia de resiliencia, herencia y resistencia silenciosa en nuestros días. Una película formalmente rigurosa y audaz, donde el enfoque de la cineasta ofrece ternura y fuerza, convirtiendo este documental en una obra cinematográfica perdurable", argumentaron.