Domínguez advierte que el PP no tiene "líneas rojas" para pactar con Vox en Canarias tras la cita electoral en 2027

El presidente del PP, Manuel Domínguez, acompaña al portavoz nacional Borja Sémper en su agenda de trabajo en la isla - PP CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular en Canarias, Manuel Domínguez, ha señalado este viernes que su formación no ha dibujado "líneas rojas" ante posibles pactos de cara a las próximas elecciones. "El Partido Popular no ha dicho de este agua no beberé. Me gusta ser sincero con los electores, para que nadie diga que es un engaño".

Preguntado por si estaría dispuesto a pactar con Vox en las instituciones canarias, en caso de que no se pueda reeditar el pacto con Coalición Canaria en el Gobierno regional, Domínguez ha recordado que, de hecho, "ya" pacta con la formación en Canarias, por lo que su partido no tiene "líneas rojas" con Vox ante un necesario pacto.

"El Partido Popular lo está haciendo en este momento --en referencia a sus pactos con Vox en Canarias--, y no tiene ningún tipo de problema de volver a hacerlo. Todo pivota sobre los acuerdos electorales programáticos que puedan existir y de lo que queramos para la ciudadanía", ha concluido Domínguez.

Domínguez ha acompañado este viernes al portavoz nacional y vicesecretario de Cultura y Deporte del Partido Popular, Borja Sémper, que se encuentra de visita en la isla de Tenerife para abordar una agenda de trabajo en el archipiélago canario y reunirse con diferentes colectivos del ámbito de la cultura y el deporte.