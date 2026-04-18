Domínguez celebra en Feaga los avances en Europa para mantener el POSEI en el nuevo marco financiero

El vicepresidente canario Manuel Domínguez en su visita a Feaga, en Fuerteventura - GOBIERNO DE CANARIAS

"Hemos dado un paso decisivo para recuperar el POSEI distanciado de la PAC y con reconocimiento expreso de su singularidad para las regiones ultraperiféricas", ha señalado

PUERTO DEL ROSARIO (FUERTEVENTURA), 18 (EUROPA PRESS)

El vicepresidente del Gobierno de Canarias y consejero de Economía, Industria, Comercio y Autónomos, Manuel Domínguez, ha visitado este sábado la Feria Agrícola, Ganadera y Pesquera (FEAGA) de Fuerteventura, desde donde ha enfatizado el trabajo conjunto para dar continuidad al POSEI en el nuevo marco financiero europeo.

Domínguez ha explicado que hace unos meses existía una "seria preocupación" porque el POSEI, instrumento "fundamental" para el sector primario canario, podía quedar diluido sin una partida económica específica. "Hoy hemos dado un paso decisivo para recuperar el POSEI con nombre y apellido, distanciado de la PAC y con reconocimiento expreso de su singularidad para las regiones ultraperiféricas", ha afirmado en una nota de prensa.

El vicepresidente ha puntualizado que la incorporación de una enmienda respaldada por el eurodiputado canario Gabriel Mato y apoyada por todos los grupos políticos supone "un primer gran éxito" y un reconocimiento al trabajo institucional que se habría desplegado desde Canarias para defender un programa "vital" para el presente y el futuro del campo canario. Ha destacado que el documento aprobado en la Comisión de Presupuestos del Parlamento Europeo reforzará la necesidad de mantener el carácter no centralizado del POSEI y de incrementar los fondos destinados a este instrumento a lo largo del próximo periodo financiero. Según avanzó, la previsión es que ese incremento alcance en torno a los 300 millones de euros anuales.

La consejera de Turismo y Empleo, Jessica de León, ha destacado la importancia de estar al lado del sector primario en un momento especialmente complejo. Ha recordado que el sector "no ha parado de crecer" y que todavía tiene un amplio margen de desarrollo vinculado a retos como la gestión del agua, especialmente en Fuerteventura, donde valoró la puesta en marcha de la depuradora y la necesidad de impulsar una feria que calificó de "indiscutible para los majoreros".