Domínguez (PP), "decepcionado" con el discurso de Sánchez por no hablar de Canarias, La Palma ni apuntalar el REF

MADRID, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Canarias, Manuel Domínguez, se ha mostrado este martes "decepcionado" con el discurso del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el 'Debate sobre el Estado de la Nación' al no haber referencias expresas al archipiélago ni a la defensa del Régimen Económico y Fiscal (REF) ni a la situación de La Palma.

En declaraciones a los periodistas en el Congreso de los Diputados ha achacado al presidente que no haya enviado un "mensaje de seguridad" sobre el REF --solo el 0,3% de la inversión extranjera recae en las islas-- cuando ha defendido que la inversión privada, los autónomos y las pymes sacarán a España de la ralentización económica.

Domínguez ha insistido en que Canarias cuenta con un 57% de paro juvenil, aumenta la lista de espera en dependencia, cada día mueren dos personas intentado llegar a la costa o más de un 30% de los canarios están situación de pobreza.

Asimismo ha indicado que "no tiene sentido ver como no ha hecho mención especial a Canarias ni a La Palma" pues ha anunciado incremento de gasto público sin acordarse de la gente "que no tiene casas" en la isla o para "devolver" a los ayuntamientos "lo que han invertido de forma extraordinaria" durante la erupción.

Al mismo tiempo ha señalado que "no es de recibo que se haya olvidado" de la relación con Marruecos y el impacto que tiene en la inmigración. "No ha querido atacarlo", ha agregado.

Según Domínguez, Sánchez y el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, siguen una "directriz de partido" que consiste en "echar la culpa a terceros" y espera que se tengan en cuenta las propuestas que tiene su partido para la 'isla bonita', que necesita una "atención real, directa y urgente".