Domínguez (PP) defiende la derivación de menores migrantes a otras CCAA y se niega a que Canarias sea "cárcel"

Archivo - Manuel Domínguez, vicepresidente y consejero de Economía del Gobierno de Canarias - GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente del Gobierno de Canarias y presidente del PP en las islas, Manuel Domínguez, ha defendido este martes la derivación de menores migrantes a otras comunidades autónomas --pese al plante de los populares en la última Conferencia Sectorial-- para que el archipiélago no se convierta en una "cárcel".

"No vamos a sacrificar Canarias porque a ustedes le manden desde donde le mandan", ha espetado a la portavoz adjunta de Vox, Paula Jover, en la sesión de control del Pleno del Parlamento en la que ha remarcado que se presentó a las elecciones y ejerce la Vicepresidencia para "defender por encima de todo y de todos a los canarios y a las canarias" y "ayudar" a la gente del archipiélago.

Ha insistido en que no va a "colaborar con nadie" a que Canarias se convierta en una comunidad para retener migrantes y ha defendido su firma del 'Pacto Canario por la Inmigración' que abrió la puerta a la reforma de la ley de extranjería ya que era la opción "menos mala".

"O firmábamos ese acuerdo para que se pudiesen derivar, que no repartir, a menores no acompañados hacia otros puntos del país o nos lo quedábamos todos. Y yo a eso sí que no estoy dispuesto", ha indicado.

Domínguez se ha mostrado partidario de "cerrar las fronteras" para que se pueda ayudar a las personas migrantes "en origen" con formación y que "no se la jueguen en el mar" y que la tutela de los menores recaiga en el Estado porque "cuando el peso esté en sus hombros, buscarían una solución definitiva".

En esa línea ha augurado que cuando el PP vuelva a gobernar en España se va a "ayudar" para que los migrantes no vengan de forma "ilegal".

Jover ha dicho que la reforma de la ley de extranjería ha sido un "grave error" que "profundiza en el efecto llamada" aparte de las "graves irregularidades" detectadas en algunos centros de menores migrantes en Canarias, "destapando" incluso redes de prostitución o abusos sexuales.

Ha incidido también en el "fraude de ley" de los llamados "menas Erasmus", con investigaciones abiertas por la Policía Nacional y ha advertido de que la situación puede "empeorar" si se llega ampliar en unas 1.000 plazas más la capacidad de Canarias.

"Nosotros lamentamos que el Partido Popular sea un partido ambiguo, pero yo me alegro de que usted haya sido tan transparente, porque nosotros, que hablamos con muchos afiliados y votantes del Partido Popular, hoy les podemos confirmar a esas personas del Partido Popular que usted quiere convertir Canarias en un centro de gestión de inmigración", ha indicado, al cifrar en unos 4.000 los menores migrantes en el archipiélago --el Gobierno regional rebaja la cifra a algo más de 3.000--.