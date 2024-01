Domínguez (PP) lamenta que guste el "morbo" y dice que Ayuso "nunca" se ha negado a acoger migrantes en Madrid

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de Canarias y presidente del PP en el archipiélago, Manuel Domínguez, ha lamentado este jueves que el "morbo" sea lo que interesa actualmente a la sociedad en el debate político y en esa línea ha precisado que la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, "nunca" se ha negado a que su comunidad autónoma acoja migrantes pero sí ha exigido información dado que muchos vuelos llegan por la noche.

En declaraciones a los periodistas tras hacer un balance de legislatura ha admitido que "cada vez que Isabel Díaz Ayuso habla sube el pan" porque en la actual "España desdibujada" lo que prima es "el enfrentamiento, la crispación y la división" en lugar de una España "única de distintas comunidades autónomas".

Domínguez, que no ha censurado las palabras de Ayuso en las que afirmaba que el Gobierno derivaba migrantes desde Canarias a la Península por las noches y a comunidades gobernadas por el PP y los vincula a peleas y agresiones sexuales, ha apuntado que algún alcalde del PSOE sí se ha negado a coger migrantes en su municipio y "nadie le ha dado eco".

Así, ha agradecido a los presidentes autonómicos que "han dado un paso al frente" para aceptar la derivación de menores migrantes no acompañados, concretamente Galicia, Aragón y Madrid, "las únicas tres comunidades autónomas que han iniciado los trámites".

En ese sentido ha afirmado que "gobierne quien gobierne en cada comunidad autónoma", la "solidaridad" no debe ser el criterio sobre el que pivote la derivación de menores no acompañados "porque entonces cada uno hace lo que le da la gana", tal y como ha sucedido con el acuerdo político con Junts, que "ha pedido que Cataluña tenga las competencias en inmigración para no aceptar inmigrantes".

Con todo, cree que "lo importante" es que desde Canarias se dejen "las cosas bastante claras" ya que no se va a "permitir" que las islas sean las únicas que atiendan a los migrantes, tanto menores como adultos, por ser los más cercanos a África.