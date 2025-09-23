Domínguez (PP) se pregunta "qué intereses" hay para no desplegar a Frontex en Canarias

Archivo - El vicepresidente y consejero de Economía, Industria, Comercio y Autónomos del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez - GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, se ha preguntado este martes "qué intereses" hay para que el Ejecutivo central no solicite el despliegue de Frontex en aguas de Canarias y las fronteras sigan "abiertas de par en par".

En respuesta a una pregunta del Grupo Popular en la sesión de control del Pleno del Parlamento ha incidido en la "impotencia" que le trasladó una delegación de eurodiputados de visita en Canarias porque no pueden "hacer nada".

"Cuál es la cara que se nos puede quedar a nosotros cuando nos advierten de que la Unión Europea está dispuesta a poder desplegar el Frontex", ha comentado, subrayando que la UE está dispuesta a aportar recursos económicos pero "si el Estado miembro no lo solicita, ellos no pueden hacer nada".

Domínguez ha señalado que no solo llegan pateras y cayucos al archipiélago pues hace escasas semanas un atunero encalló en la costa de Lanzarote con tripulantes indocumentados y generando vertidos al mar.

Ha dicho que esto es un ejemplo de que Canarias está en una "situación de desprotección absoluta", también en el plano económico, con 192 millones de euros gastados el año pasado en atender a los menores migrantes.

"¿Cómo es posible que sigan manteniendo ese corredor de la muerte que es el paso entre África y Canarias abierto, de par en par, como se tiene en este momento?, no nos han dado respuesta", ha señalado.

Juan Manuel García Casañas, presidente del Grupo Popular, ha lamentado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "sigue permitiendo" que los migrantes "se suban a una patera, que arriesguen su vida, que le paguen a las mafias y que lleguen en las situaciones que llegan a Canarias".

Ha comentado que "Canarias es una frontera abandonada", con más de 10.000 muertos el año pasado, y juicios a patrones de pateras por delitos de asesinatos.

El diputado herreño no entiende la "negativa" a desplegar el Frontex en aguas de las islas y avisa de como se establecen mafias en el archipiélago que operan en redes de narcotráfico.