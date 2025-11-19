Domínguez resalta la "incertidumbre" de Canarias con el sistema de financiación, donde pide que el REF quede "al margen"

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, ha lamentado este miércoles que Canarias, tras el Consejo de Política Fiscal del Ministerio de Hacienda con las CCAA, siga anclada en la "incertidumbre", debido a que aún desconoce si el Régimen Económico y Fiscal de las islas podrá quedar exento y al margen del sistema de financiación a través de la reforma que se pretende.

"La incertidumbre es la tónica general del Gobierno de España. No tenemos presupuestos hace tres años, no sabemos cuáles son las cuantías que nos corresponden, y ahora no sabemos si podremos utilizar los remanentes, si podremos tener mayor capacidad de invertir en los canarios todo lo que ingresamos, y mucho menos sabremos si nuestro REF va a quedar exento de esa negociación en cuanto a la financiación autonómica se refiere", ha señalado Domínguez en declaraciones a los periodistas tras presentar en Tenerife el 'Plan Respaldo Autónomos'.

Domínguez ha recordado así esta petición --formulada desde "hace ya mucho tiempo--, y que pasa por que el REF de las islas quede al margen de la negociación para la reforma del sistema de financiación autonómico, ya que el archipiélago, "una comunidad autónoma infrafinanciada", a través de su REF, logra equipararse con el resto del territorio nacional. "Con lo cual, si lo ponen en la misma bolsa que el resto de comunidades autónomas, no habrá equiparación", ha lamentado.