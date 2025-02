Domínguez vuelve a cerrar la puerta a las tierras raras en Fuerteventura y respetará la negativa del Parlamento

SANTA CRUZ DE TENERIFE 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente y consejero de Economía del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, ha vuelto a cerrar la puerta este jueves a la investigación de tierras raras en Fuerteventura porque así lo ha ordenado el Parlamento.

"No se moverá ni un celímetro, es lo que se nos ha ordenado al Gobierno", ha indicado en respuesta a una pregunta de Vox en comisión parlamentaria en la que ha dicho que no está en contra de las tierras raras pero sí en el caso concreto de Fuerteventura dado que afecta a un espacio protegido y tiene la opinión en contra de la mayoría de la sociedad de la isla.

Ha garantizado que habrá "seguridad jurídica para todos", tanto para las empresas interesadas en los permisos como para el propio Gobierno y ha aprovechado su comparecencia para pedir una "reflexión profunda" a los partidos políticos ante el cambio de posición de la Cámara regional.

En esa línea ha recordado como se aprobó una PNL del Grupo Socialista por unanimidad en la que se pedía investigar las tierras raras y el Gobierno inició la tramitación y después como "rectificar de sabios", se cambió de parecer.

En ambos casos, ha ironizado con que iba "agachado para no recibir palos de todos lados".

El vicepresidente ha indicado que "la demagogia ha destrozado la política" ya que "no se debe jugar con los ciudadanos, no se puede votar a favor y después recoger firmas" y que "sigan insistiendo" pese a que el Gobierno "ha sido claro" y no va a promover la investigación.

El portavoz de Vox, Nicasio Galván, ha reprochado que "los políticos y burócratas de Bruselas" han hecho que "España pierda la batalla de la energía" aunque al menos "han tenido que declarar la nuclear y el gas como energía verde porque iban proa al marisco".

Ha señalado que las tierras raras se utilizan para la construcción de molinos eólicos y pantallas tecnológicas y ha ironizado con que en Canarias son los "más listos" y no se quiere ni investigar mientras en China y África "destrozan el medio ambiente con niños y mano de obra esclava".

Ha explicado que la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (Ulpgc) lleva desde los años noventa estudiando el potencial de Fuerteventura en tierras raras y ha lamentado que los diputados del Parlamento "se cegaron", a excepción de su partido, y se posicionaron en contra.

Galván se ha acordado de "algún rastrero" que dice que Vox está a favor porque tiene terrenos en propiedad en la isla --ha precisado que lejos de la zona en cuestión-- y ha dejado claro se está "haciendo el ridículo frente a la comunidad científica" pues solo basta "mover un metro cuadrado" para saber si la extracción es viable.

Ha dicho también que se pueden investigar los fondos marinos y está convencido de que Canarias podría ser pionera a nivel mundial con un Instituto de Tierras Raras. "Marruecos ya está moviendo ficha, no nos quedemos atrás", ha indicado.