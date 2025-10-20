Las donaciones y trasplantes en Canarias salvan la vida de más de 5.000 personas desde 1981

La consejera canaria de Sanidad, Esther Monzón, en el acto inaugura del III Encuentro Regional de Trasplantados, celebrado en Las Palmas de Gran Canaria - CONSEJERÍA CANARIA DE SANIDAD

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Esther Monzón, ha señalado que las donaciones y trasplantes en el archipiélago han salvado la vida de más de 5.000 personas desde 1981.

En el acto de apertura del III Encuentro Regional de Trasplantados celebrado el 18 de octubre, en Las Palmas de Gran Canaria, donde reunió a profesionales sanitarios, personas trasplantadas y familiares para analizar la actividad de donación y trasplantes de órganos y tejidos en el archipiélago, Monzón destacó que los datos de balance de la actividad de donaciones y trasplantes en Canarias "son motivo de orgullo".

Añadió que en el año 2024, Canarias alcanzó una tasa de 56,8 donantes por millón de habitantes, por encima de la media nacional, y desde 1981, se ha "superado los 5.000 trasplantes de órganos, lo que significa más de 5.000 vidas salvadas", según ha informado la Consejería regional de Sanidad en nota de prensa.

Asimismo resaltó la actividad en el ámbito de los trasplantes de tejidos, ya que en Canarias se han realizado "ya más de 8.400 implantes de tejidos como córneas, hueso, membrana amniótica o escleras".

Monzón expuso que Canarias ha consolidado en los últimos años un modelo "sólido" de donación y trasplante, "adaptado a la complejidad" del territorio insular, afirmando que tener hoy en el archipiélago "la capacidad de realizar todos los programas de trasplante supone un hito histórico y sanitario de enorme relevancia".

"Desde el primer trasplante renal, realizado en el HUC en 1981 hasta el inicio del trasplante pulmonar en 2023 en el Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín, hemos alcanzado la gama completa de trasplantes de órganos sólidos (renal, hepático, pancreático, cardíaco y pulmonar), además del trasplante de progenitores hematopoyéticos y de tejidos", apuntilló para añadir que el sistema sanitario público canario "ha logrado prácticamente la autosuficiencia en todos" los programas.

Esto, dijo, ha evitado que los pacientes "tengan que trasladarse a la península el tiempo necesario mientras esperan la llegada de un órgano adecuado para ellos".

Finalmente, la consejera canaria de Sanidad expuso que estos "buenos datos y éxito" de los distintos programas de trasplante "no serían posibles sin una coordinación impecable" entre equipos médicos, de enfermería, coordinadores de trasplantes hospitalarios, personal de emergencias, jueces, fuerzas de seguridad, compañías aéreas y "sin la coordinación y el respaldo" de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), que "garantiza una gestión eficiente de los recursos y la distribución equitativa de los órganos".