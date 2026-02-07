Dos heridas, una de gravedad, al ser atropelladas por un camión en un accidente de tráfico en Arucas (Gran Canaria)

Archivo - Sala del 112 Canarias - 112 CANARIAS - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

Dos mujeres, de 56 y 49 años, han resultado heridas de diversa consideración al ser atropelladas por un camión en el que impactó un turismo que colisionó con otro vehículo en la carretera GC-330, a su paso por el municipio de Arucas (Gran Canaria).

Los hechos se han producido a las 08.45 horas y hasta la zona se desplazó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que atendió a la mujer de 56 años que, en el momento inicial de la asistencia, presentaba politraumatismos de pronóstico grave.

Asimismo asistió a la mujer de 49 años que presentaba diversas contusiones de carácter moderado. Ambas heridas fueron trasladadas en ambulancias al Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín.

En el lugar del incidente también se personaron efectivos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria, que aseguraron la zona, así como agentes de la Policía Local, que colaboraron con el dispositivo, mientras que agentes de la Guardia Civil instruyeron las diligencias correspondientes.