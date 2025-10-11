Dos heridos tras la caída de la moto con la que circulaban por la TF-82, en Guía de Isora (Tenerife)

SANTA CRUZ DE TENERIFE 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

Dos personas han resultado heridas este sábado tras la caída de una motocicleta con la que circulaban por la TF-82, en el municipio de Guía de Isora, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 14:21 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, el personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario valoró y asistió a los afectados, una mujer y un hombre, de 38 y 50 años de edad, que presentaron heridas de diversa consideración.

Precisaron de traslado en ambulancia al Hospital Universitario Hospitén Sur.

Guardia Civil, por su parte, reguló el tráfico en la zona y realizó el atestado correspondiente.