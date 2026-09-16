Dos heridos de carácter moderado al colisionar sus patinetes en la Avenida Marítima de Las Palmas de Gran Canaria

Archivo - Las Palmas de Gran Canaria - CEDIDO POR AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANA

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Dos hombres, de 25 y 30 años, han resultado heridos de carácter moderado al colisionar sus patinetes en la Avenida Marítima, a la altura de Juan XXIII, en Las Palmas de Gran Canaria, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido a las 15.07 horas y hasta el lugar se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que atendió a un joven, de 25 años, que inicialmente presentaba diversas contusiones de carácter moderado, así como a un hombre, de 30 años, que presentaba varias contusiones de carácter moderado.

Ambos heridos fueron trasladado en ambulancias al Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín.

En el lugar del accidente también se personaron agentes de la Policía Local, cuyos agentes regularon el tráfico e instruyeron el atestado.