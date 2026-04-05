Dos heridos tras la colisión entre un coche y una moto en la TF-21, en La Orotava (Tenerife)

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SANTA CRUZ DE TENERIFE 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

Dos personas, una mujer y un hombre de 28 y 30 años, han resultado heridas este domingo tras la colisión entre un coche y una moto en la TF-21, a a altura del kilómetro 33, en el municipio de La Orotava, en la isla de Tenerife, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 13:48 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

En el lugar, personal de Cruz Roja prestó la primera asistencia a las dos personas afectadas, conductor y ocupante de la motocicleta. A su llegada, el personal del Servicio de Urgencias Canario continuó con la atención sanitaria de las personas heridas, con traumatismos de diversa consideración.

Finalmente, precisaron de traslado en ambulancia al Hospital Universitario Hospiten Bellevue.

Efectivos de la Guardia Civil regularon el tráfico e instruyeron el atestado