Dos heridos tras la colisión frontal de dos vehículos en la TF-65, en San Miguel de Abona (Tenerife)

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SANTA CRUZ DE TENERIFE 14 May. (EUROPA PRESS) -

Dos personas han resultado heridas este jueves tras producirse una colisión frontal en la TF-65, a la altura del Castillo, en el municipio de San Miguel de Abona (Tenerife), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 08:32 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario valoró y asistió a los dos afectados, un hombre y una mujer, que presentaron traumatismos torácicos de carácter moderado. Finalmente fueron trasladados en ambulancia al Hospital Quirón.

Por su parte, la Guardia Civil instruyó el atestado.