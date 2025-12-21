Dos heridos tras una colisión entre una moto y un turismo en la TF-1, a la altura de Adeje

Cecoes 112 - CECOES 112

SANTA CRUZ DE TENERIFE 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

Dos personas, un hombre y una mujer, han resultado heridas en la noche de este sábado tras colisionar la motocicleta en la que viajaban con un turismo en la TF-1, en sentido sur, a la altura del municipio de Adeje (Tenerife), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 23:07 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que se activaron de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario valoró y asistió a los afectados, que presentaron lesiones y policontusiones de carácter moderado y fueron trasladados al Hospital del Sur y al Hospital Nuestra Señora de la Candelaria.

La Guardia Civil, por su parte, realizó el atestado correspondiente.