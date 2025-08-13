Dos heridos tras una colisión entre un turismo y un camión en la TF-1, a la altura de Arona (Tenerife)

SANTA CRUZ DE TENERIFE 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Dos hombres han resultado heridos este miércoles tras producirse una colisión entre un turismo y un camión en la TF-1, en sentido a Santa Cruz de Tenerife, a la altura del municipio de Arona, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 02:07 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario valoró y asistió a los heridos, que presentaron un traumatismo craneal de carácter moderado y policontusiones de carácter moderado, respectivamente, precisando de traslados al Hospital Quirón Costa Adeje.

Por su parte, la Guardia Civil instruyó las diligencias.