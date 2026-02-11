Dos heridos al colisionar sus vehículos y volcar uno de ellos en la LP-3, a su paso por Breña Alta (La Palma)

Archivo - Sala del 112 Canarias - KRAMEN - Archivo

SANTA CRUZ DE LA PALMA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

Una mujer, de 39 años, y un joven, de 18 años, han resultado heridos tras la colisión de sus vehículos y el vuelco de uno de ellos en la carretera LP-3, en las inmediaciones de la zona de San Pedro, a su paso por el municipio de Breña Alta (La Palma), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido en la tarde de este martes y hasta la zona se trasladaron efectivos de Bomberos de La Palma, que aseguraron los turismos accidentados y liberaron a una ocupante del interior del vehículo que había volcado.

Seguidamente personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) comprobó que la mujer presentaba, en el momento inicial de la asistencia, lesiones de carácter moderado, salvo complicaciones, por lo que fue trasladada, al igual que el joven de 18 años, en ambulancia al Hospital General de La Palma.

En el lugar del incidente también se personaron agentes de la Guardia Civil que realizaron el atestado correspondiente.