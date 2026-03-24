Dos heridos de diversa consideración en la colisión de tres vehículos en Las Palmas de Gran Canaria

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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

Dos hombres han resultado heridos de diversa consideración tras la colisión de tres vehículos en la autopista GC-3, a la altura de Lomo Blanco, en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido durante la tarde de este lunes y hasta la zona se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que, al llegar al lugar, comprobó que un hombre, de 44 años, presentaba diversos traumatismos de carácter moderado, por lo que fue trasladado en ambulancia medicalizada al Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín.

Asimismo el personal del SUC asistió a otro hombre que, en el momento inicial de asistencia, presentaba un traumatismo de carácter leve, por lo que fue trasladado en ambulancia de soporte vital básico al Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín.

En el lugar del incidente también se personaron agentes de la Guardia Civil que instruyó las diligencias oportunas.