Dos heridos de gravedad al caer de una motocicleta en Puerto del Rosario (Fuerteventura)

Archivo - Sala del 112 Canarias - CEDIDO POR 112 CANARIAS - Archivo

PUERTO DEL ROSARIO (FUERTEVENTURA), 1 (EUROPA PRESS)

Una mujer, de 26 años, y un hombre, de 23 años, han resultado heridos de gravedad al caer de un motocicleta en Puerto del Rosario (Fuerteventura), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido a las 20.17 horas de este domingo, en la Avenida Reyes de España del citado municipio, lugar hasta el que se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que comprobó que ambos jóvenes presentaban politraumatismo de pronóstico grave, por lo que fueron trasladados en ambulancias hasta el Hospital General de Fuerteventura.

En el lugar del incidente también se personaron agentes de la Policía Local que realizaron el atestado correspondiente.