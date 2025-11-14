Dos heridos moderados al colisionar sus turismos y volcar uno de ellos en la GC-1,a su paso por Telde(Gran Canaria)

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una mujer, de 75 años, y un joven, de 23 años, han resultado heridos de carácter moderado al colisionar los turismos en los que viajaban, volcando posteriormente uno de ellos en la GC-1, en sentido sur, a su paso por Las Remudas, en Telde (Gran Canaria), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido a las 13.35 horas y hasta el lugar se desplazaron bomberos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria, que liberaron a uno de los afectados del interior de su turismo.

Y efectivos del Servicio de Urgencias Canario (SUC) atendieron a la mujer de 75 años que, en el momento inicial de la asistencia, presentaba un traumatismo en miembro inferior de carácter moderado, mientras que el joven de 23 años presentaba una cervicalgia de carácter moderado. Ambos fueron trasladados en ambulancias al Centro Médico Arnao.

En el lugar del incidente también se personaron efectivos del Servicio de Mantenimiento de Carreteras que limpió la vía, mientras que agentes de la Guardia Civil se encargaron de instruir las diligencias correspondientes y de regular el tráfico.