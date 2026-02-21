Dos heridos tras producirse una colisión frontal de vehículos en la FV-2, en Pájara (Fuerteventura)

Archivo - Cecoes 112 - CECOES 112 - Archivo

PUERTO DEL ROSARIO (FUERTEVENTURA), 21 (EUROPA PRESS)

Dos hombres, de 40 y 50 años de edad, han resultado heridos en una colisión frontal en la carretera FV-2, en Pájara, en Fuerteventura, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 12:23 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, el personal del Servicio de Urgencias Canario asistió a los dos lesionados y, tras estabilizarlos, los trasladó al Hospital General de Fuerteventura.

La Guardia Civil realizó las diligencias oportunas.