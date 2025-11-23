Dos heridos tras volcar el vehículo con el que circulaban en la TF-5, a la altura de La Laguna (Tenerife)

SANTA CRUZ DE TENERIFE 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

Dos personas, un hombre y una mujer, han resultado heridas en la mañana de este domingo tras volcar el vehículo con el que circulaban por la TF-5, en sentido Santa Cruz de Tenerife, a la altura del municipio de La Laguna, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 07:32 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta informando del vuelco del vehículo en la citada dirección, por lo que el Cecoes activó los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario valoró y asistió a los afectados, que presentaron heridas de diversa consideración. Finalmente, fueron trasladados en ambulancia del SUC al Hospital Universitario de Canarias.

La Guardia Civil instruyó las diligencias.