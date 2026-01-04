Dos hombres fallecidos y dos mujeres heridas de gravedad tras caer un vehículo en una charca de Gran Canaria

Archivo - Ambulancia y helicóptero del SUC, junto a bomberos de Tenerife, durante la intervención del accidente - 112 CANARIAS - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

Dos hombres han fallecido y dos mujeres han resultado heridas de gravedad este domingo tras caer un vehículo en Charcos de las Tederas, en San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 del Gobierno de Canarias.

El suceso ha tenido lugar en torno a las 16.13 horas cuando el Cecoes 112 recibía una alerta sobre la caída de un automóvil al agua en el municipio canario, con personas que precisaban de asistencia sanitaria. El 112 activó de inmediato los recursos de emergencias necesarios.

El Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) y el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento de San Bartolomé de Tirajana rescataron a las dos afectadas a través de un helicóptero de rescate, y recuperaron a los dos fallecidos; mientras que personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) y Atención Primaria del centro de salud de Maspalomas asistieron y estabilizaron a las dos heridas mediante dos ambulancias de soporte vital básico.

En el momento inicial de la asistencia, las mujeres --de 47 y 34 años-- presentaban politraumatismos de carácter muy grave y grave, respectivamente. La mayor de ellas fue trasladada en un helicóptero medicalizado del SUC al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria, donde ingresó en estado crítico; y la menor fue desplazada en una ambulancia medicalizada del SUC al Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín.

Tal y como ha trasladado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 del Gobierno de Canarias, Guardia Civil instruyó las diligencias correspondientes y Protección Civil colaboró en el dispositivo.