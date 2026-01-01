Dos jóvenes heridas de carácter moderado al volcar su turismo a su paso por La Victoria de Acentejo (Tenerife)

Archivo - 112 Canarias, SUC - 112 CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

Dos mujeres, de 21 y 20 años, han resultado heridas de carácter moderado al volcar su turismo en el kilómetro 28 de la autopista TF-5, en el municipio de La Victoria de Acentejo (Tenerife), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido a las 07.56 horas y hasta la zona se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que atendió a la mujer, de 21 años, con diversos traumatismos de pronóstico moderado, por lo que fue trasladada en una ambulancia al Hospital Universitario Hospiten Bellevue.

Asimismo asistió a una mujer, de 20 años, que inicialmente presentaba varios traumatismos de carácter moderado, por lo que fue trasladada en una ambulancia a Hospital San Juan de Dios.

En el lugar del incidente también se personaron efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife, que aseguraron el vehículo, así como personal de Conservación de Carreteras que despejaron la vía, mientras que agentes de la Guardia Civil regularon la circulación e instruyeron el atestado.