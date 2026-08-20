Dos jóvenes heridos, uno de ellos de gravedad, tras la colisión entre varios vehículos y una moto en la TF-5

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SANTA CRUZ DE TENERIFE 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

Dos hombres han resultado heridos, uno de ellos de gravedad, este miércoles tras la colisión entre varios vehículos y una moto en la TF-5, en el municipio de La Laguna (Tenerife), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 21:25 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario asistió a los afectados, de 23 y 24 años, con heridas de diversa consideración. El hombre de 23 años presentó diversos traumatismos de carácter grave. Finalmente fueron trasladados en ambulancia al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria.

Por su parte, la Guardia Civil se encargó de instruir el atestado.