Dos menores de 12 y 13 años heridos de diversa consideración tras sufrir un atropello en Las Palmas de Gran Canaria

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

Dos menores, de 12 y 13 años, han resultado herido de diversa consideración tras ser atropellados por un vehículo en la calle Manuel de Falla de Las Palmas de Gran Canaria, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido a las 18.38 horas de este miércoles en dicha calle, hasta donde se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que comprobó que el menor de 13 años presentaba diversos traumatismos con pronóstico moderado, mientras que el niño de 12 años tenía varios traumatismos de carácter leve.

Ambos fueron trasladados en ambulancias al Hospital Universitario Materno Infantil de Canarias. En el lugar del incidente también se personaron agentes de la Policía Local, que realizaron el atestado correspondiente.