Dos mujeres heridas tras la colisión de varios vehículos en la TF-1, a la altura de El Rosario (Tenerife)

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SANTA CRUZ DE TENERIFE 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

Dos mujeres han resultado heridas este sábado tras la colisión de hasta cuatro vehículos en la TF-1, en sentido Santa Cruz, en las inmediaciones del acceso a Radazul, en el municipio de El Rosario (Tenerife), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 07:54 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario valoró y asistió a las afectadas, de 83 y 66 años de edad, que presentaron lesiones leves y moderadas. Fueron trasladadas al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria y al Hospital San Juan de Dios.