Dos personas heridas moderadas tras colisionar su turismo contra la mediana y volcar en Ingenio (Gran Canaria)

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una mujer, de 39 años, y un hombre, de 37 años, han resultado heridos moderados tras colisionar su vehículo contra la mediana y volcar en Ingenio, en la isla de Gran Canaria, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido a las 00.20 horas de este sábado en la GC-1, antes de llegar al Carrizal, en sentido norte, en el término municipal de Ingenio, lugar hasta el que se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que comprobó que la mujer y el hombre presentaban, en el momento inicial de la asistencia, policontusiones de carácter moderado, por lo que fueron trasladados en ambulancia al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.

En el lugar del incidente también se personaron bomberos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria, que aseguraron el vehículo, mientras que efectivos del servicio de carreteras limpiaron la vía y agentes de la Guardia Civil realizaron el atestado correspondiente y regularon el tráfico en la vía.