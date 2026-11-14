Dos personas heridas tras el vuelco lateral de un vehículo en San Bartolomé (Lanzarote)

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El vehículo había colisionado previamente contra una palmera

ARRECIFE (LANZAROTE), 14 (EUROPA PRESS)

Dos personas han resultado heridas este viernes tras producirse el vuelco lateral de un vehículo después de colisionar con una palmera en la LZ-2, a su paso por municipio de San Bartolomé, en Lanzarote, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 06.17 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario valoró y asistió a los afectados, entre ellos una mujer de 35 años que presentó diferentes traumatismos de carácter moderado y fue trasladada en ambulancia medicalizada al Hospital Doctor José Molina Orosa.