Educación amplía la suspensión de clases esta tarde y el miércoles a Tenerife y La Palma

Europa Press Islas Canarias
Publicado: martes, 24 marzo 2026 14:13
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SANTA CRUZ DE TENERIFE 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación del Gobierno de Canarias ha decidido suspender en Tenerife y La Palma, al igual que en Gran Canaria, las clases presenciales en la tarde y noche de este martes y mañana miércoles.

La decisión, que implica el paso de la actividad lectiva a telemática, se toma siguiendo las últimas indicaciones de la Dirección General de Emergencias y Protección Civil del Gobierno de Canarias ante el paso de la borrasca 'Therese' por las islas.

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