Educación presume del adelanto de Canarias en su reducción de ratios frente a la propuesta del Gobierno central

SANTA CRUZ DE TENERIFE 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación del Gobierno de Canarias, Poli Suárez, ha asegurado este viernes que Canarias está adelantada en reducción de ratios de alumnos por clase. Así, las islas seguirán avanzando en esta cuestión, sobre todo después de su "acuerdo histórico" con representantes sindicales para promoverla en tres cursos escolares.

Las declaraciones del consejero regional se suceden tras el anuncio dado este jueves por el Gobierno central, que ha propuesto rebajar la ratio de alumnos por clase a un máximo de 22 estudiantes en Educación Primaria, etapa en la que la ratio es actualmente de 25, y a 25 en Educación Secundaria Obligatoria, que ahora es de 30.

"En ese camino ya está esta comunidad autónoma, que ya viene trabajando en esa reducción de ratios", ha destacado el consejero, que ha señalado que este nuevo anuncio del Gobierno central, que "no le afecta al archipiélago", expone una falta de apoyo económico: "Es como aquello de 'te invito a cenar, pero pagas tú'. Hago propuestas, las apruebo, pero quien tiene que asumir el coste de esas reducciones de ratio es la comunidad".

"Pero insisto, no entraremos en esa guerra. En Canarias ya se viene haciendo, y ahora cuenta además con ese acuerdo histórico para implementarla durante tres cursos escolares", ha dicho Suárez, que ha recordado que ya hay equipos directos en centros escolares que perciben que ese compromiso firmado "se ejecuta", con la particularidad de que "allí donde no exista espacio para la bajada de ratios se imparta la docencia compartida".

La intervención de Suárez se ha sucedido en una rueda de prensa celebrada este viernes en el Cabildo de Tenerife, tras un acuerdo para implantar zonas de sombra en 51 centros del sur de la isla.