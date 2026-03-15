Efectivos de los bomberos rescatan a una excursionista de 60 años tras sufrir una caída en un sendero de Lanzarote

Cecoes 112 - CECOES 112

ARRECIFE (LANZAROTE), 15 (EUROPA PRESS)

Una mujer, de 60 años, ha resultado herida este domingo tras sufrir una caída en el sendero de subida del volcán de Caldera Blanca, en Tinajo, Lanzarote, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 15:07 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta en la que una excursionista solicitaba ayuda tras sufrir una caída, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, efectivos de los Bomberos lograron rescatar a la afectada y la evacuaron hasta donde se encontraba la ambulancia del Servicio de Urgencias Canario.

Finalmente, el equipo sanitario desplazado a la zona valoró y asistió a la herida, que presentó un traumatismo en extremidad inferior de carácter moderado y fue trasladada en ambulancia al Hospital Doctor José Molina Orosa.