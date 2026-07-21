Empresarios del ocio de Tenerife piden que "cada uno" pueda elegir si quiere fumadores en terrazas ante la nueva ley

Archivo - Una persona fuma en una terraza - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Asociación Empresarial de Restauración y Ocio (AERO), Carlos Quintero, se ha mostrado a favor este martes de que "cada uno" pueda determinar "si quiere fumadores o no fumadores" en las terrazas de los locales.

En declaraciones a Europa Press con motivo del inicio de la tramitación de la ley del tabaco ha comentado que su asociación "siempre" ha defendido que el hostelero pueda determinar el perfil de los clientes porque "hay gente a favor de que se pongan las terrazas y gente que no, que cada uno decida cómo quiere llevar su negocio",

Quintero se ha quejado de que les están "aislando" y en el caso concreto de conciertos y actividades al aire libre ha dicho que es "imposible" fijar medidas de control porque son lugares donde la gente va a "pasárselo bien" y a tomar copas. "Te puedes volver loco", ha agregado.

Sobre la rentabilidad económica de la medida ha comentado que "depende del tipo de local", de si tiene máquina de tabaco o de si tiene algunos contratos de imagen publicitaria suscritos pero tiene claro que "cada vez que se limita algo, algo se pierde".

Quintero ha insistido en que no se puede "legislar a nivel global" sino que "cada uno entienda lo que quiere tener para su cliente".

El proyecto de ley, aprobado este martes en segunda vuelta, incluye como principal novedad con respecto a la primera la ampliación a las playas marítimas y fluviales los espacios libres de humo, entre los que ya se incluían las terrazas de bares y restaurantes.