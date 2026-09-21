Empresarios del sur de Tenerife apoyan el operativo policial en Las Verónicas y piden que no sea una acción "aislada"

Dispositivo de la Policía Nacional en la zona de ocio de Las Verónicas - POLICÍA NACIONAL

SANTA CRUZ DE TENERIFE 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Círculo de Empresarios Tenerife Sur (CEST) ha apoyado este lunes el operativo de seguridad desplegado este fin de semana en la zona de ocio de Las Verónicas y que acabó con seis personas detenidas y ha pedido que no se queda en una acción "aislada".

"Agradecemos el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que han demostrado que se puede actuar con firmeza y eficacia, pero no queremos que esto se quede en una actuación aislada, pedimos que el control del territorio continúe de forma sostenida hasta recuperar los niveles de seguridad que han hecho de Tenerife un destino seguro", señala en una nota Javier Cabrera, presidente del CEST.

El CEST recuerda que la seguridad es un "pilar esencial" para la actividad social y económica del sur de la isla, cuyo principal motor es el turismo y donde miles de empresas y familias dependen de la confianza de residentes y visitantes.

Así, considera que la reputación de Tenerife como destino seguro constituye un activo fundamental y que cualquier percepción de inseguridad puede tener consecuencias sobre la actividad económica, el empleo, la inversión y la calidad de vida de residentes y visitantes.

En este sentido, el CEST considera necesario que el trabajo de prevención y control se mantenga en el tiempo y que las actuaciones policiales tengan continuidad, especialmente en aquellas zonas de mayor concentración turística y de ocio.

"Desde el CEST entendemos que la seguridad requiere presencia, prevención y continuidad. El objetivo debe ser que residentes, trabajadores, empresarios y visitantes puedan desarrollar su actividad con tranquilidad y que Tenerife siga siendo reconocido por su condición de destino seguro", añade Javier Cabrera.