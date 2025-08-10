Encalla una embarcación de Vela Latina Canaria durante el Concurso Memorial Belén María, en Las Palmas de Gran Canaria

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El bote Poeta Tomás Morales Clipper ha encallado este sábado, 9 de agosto, a la altura de la zona Cardoso, en Las Palmas de Gran Canaria, durante el Concurso Memorial Belén María de la Vela Latina Canaria, última prueba puntuable para la Copa Cabildo de Gran Canaria.

Esta regata, en la que debía decidirse el campeón de la competición, fue finalmente anulada por decisión del Comité de Regatas a mitad del recorrido debido a motivos de seguridad, en una de las jornadas "más accidentadas" de los últimos años, ya que las condiciones previstas anunciaban un "viento suave, lo que llevó a la mayoría de los doce botes participantes a optar por velas grandes". Sin embargo, el viento fue "aumentando progresivamente", provocó numerosas incidencias.

Según ha informado Vela Latina Canaria, el bote Porteño Siscocan Sabor a Gloria sufrió una trabucada "nada más partir", y le siguieron con "múltiples problemas" el Chacalote Comercial Sanrob y el Unión San Cristóbal Restaurante Los Botes. Para después trabucar el Minerva Idamar Atlantic, mientras que el Unión Arenales Viajes Insular y el Villa de Teror Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Las Palmas se vieron obligados a retirarse.

Seguidamente encalló Poeta Tomás Morales Clipper, que aseguran hizo "temer por daños irreparables" en la embarcación pero finalmente "pudo ser recuperada con importantes desperfectos" que requerirán reparaciones.

A esta situación, le siguieron las retiradas del Spar Guerra del Río, el Portuarios Fundación Puertos de Las Palmas y el Disa Roque Nublo ULPGC, dejando en el mar únicamente al bote Hospital La Paloma Pueblo Guanche y Villa de Agüimes Ybarra.

Esta situación, indican, con solo dos botes en competición y todas las embarcaciones de salvamento ocupadas en labores de asistencia, el Comité de Regatas decidió anular la prueba por seguridad, emplazando su celebración a una nueva fecha.