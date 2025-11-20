Endesa Canarias cree "insuficiente" la propuesta de la CNMC en retribución financiera por no incentivar las inversiones

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El director de Distribución de Endesa en Canarias, Carlos Lafoz, ha considerado este jueves que la propuesta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en el marco del nuevo ciclo regulatorio, que comienza en 2026, es "insuficiente" en retribución financiera, ya que propone una tasa del 6,58%, mientras que en Europa la horquilla está entre el 7,3% y el 8,7%.

Lafoz entiende que la tasa que se está proponiendo desde la CNMC "no incentiva las inversiones" y se aleja de Europa, por lo que expuso que las distribuidoras pensarán que si les "sale más a cuenta" irse a invertir a Alemania, se irán allí, "que es donde están retribuyendo" las inversiones.

"Para atraer esas inversiones debemos estar en un marco donde los riesgos estén controlados, donde se pueda invertir en redes", apostilló durante su intervención en el ForoCANARIAS7: 'Las redes eléctricas, pieza clave en el desarrollo económico de Canarias' y que recoge Europa Press.

En relación con ello, expuso que Endesa está invirtiendo en redes eléctricas entre los 40 y 50 millones de euros anuales en los últimos años, si bien puntualizó que "no puede invertir en lo que les dé la gana", ya que dependen de un ministerio, de la Secretaría General de Energía y de la CNMC, que son quienes se encargan de "legislar, de desarrollar y, en definitiva, de dar las consignas" a través de la regulación que emiten de cómo tienen que ser esas inversiones.

"ESTÁ PENDIENTE TODO"

En España se va a iniciar un nuevo ciclo regulatorio en distribución en 2026, que especificó son de seis años, por lo que se prolongará hasta el 2031, y admitió que "está pendiente todo" en cuanto a que salgan las "reglas del juego" de dicho periodo regulatorio.

De todas formas, apuntó que a mes de noviembre se han avanzado propuestas que se están revisando en cuanto a cómo se van a retribuir las inversiones para eliminar los riesgos que puedan tener las mismas por parte de las empresas distribuidoras que las van a hacer en el sector y, por otro lado, debe "salir una elevación", ya que matizó que si se dice que "es el momento de las redes", que se quiere invertir, hay que saber hasta cuánto puedo invertir.

Actualmente, agregó, hay un límite que está fijado en el 0,13% del Producto Interior Bruto (PIB), por lo que apuntó que "ese límite hay que establecerlo en un límite si realmente se quiere apostar por las redes".

Y, después está la tasa de retribución financiera, que explicó que a nivel europeo se encuentra "en una horquilla entre un 7,3% y un 8,7% en los diversos países", mientras que en España lo que se propone es un 6,58%, "después de una pequeña revisión a la alza".

Sin embargo aseguró que desde el sector se está considerando que "eso es insuficiente, eso no incentiva las inversiones", ya que las distribuidoras irán donde les salga "más a cuenta" invertir. A lo que agregó que "no" pueden invertir en lo que les "dé la gana", sino que tienen que "cumplir las consignas" que marcan desde el Gobierno central a través de esa regulación.

Lafoz ejemplificó la necesidad de invertir en redes de electrificación indicando que cuando se habla de movilidad sostenible, esto va a implicar que un coche que "hoy en día funciona con un combustible fósil, a partir de ahora va a funcionar con energía limpia" y para ello se necesita hacer redes porque se está quitando de otra fuente y poniendo directamente en la red, "es una nueva demanda".

"Para abastecer esa nueva demanda necesitamos esa capacidad en redes, por lo tanto, la relación es directa. Es lo que está provocando, precisamente, el decir, oye, necesitamos transformar este modelo de redes, y para ello tienen que haber inversiones, y para que las inversiones se produzcan, tiene que haber un entorno, un marco retributivo adecuado para que puedan suceder", apuntilló.

Lafoz explicó que las redes eléctricas de Canarias la conforman seis sistemas aislados en el conjunto del archipiélago, que tienen 25.000 kilómetros de redes de distribución en media tensión. Añadió que en lo que se refiere al consumo, "prácticamente son unos 9 teravatio/hora (TWh) de energía que circula al cabo del año por esas redes", matizando que la demanda máxima puede situarse en "unos 1.300 MWh".