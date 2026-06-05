Enfermeros denuncian la "sobrecarga asistencial" que sufren en el HUC derivada de unas plantillas "insuficientes"

Concentración convocada por el sindicato SATSE en el HUC, en Tenerife - SATSE

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Enfermería en Canarias ha convocado este viernes una concentración en el Hospital Universitario de Canarias (HUC) para denunciar la falta de contrataciones durante el verano y los recortes en personal que estarían afectando a la salud de los profesionales y a la calidad asistencial.

El colectivo sindical advierte de una "insuficiencia" de profesionales que, unida a la falta de cobertura de bajas, permisos y vacaciones, estaría generando una "importante" sobrecarga asistencial en numerosos servicios.

Esta situación, añaden, obliga a enfermeras, enfermeros y fisioterapeutas a trabajar en condiciones "cada vez más complejas, con plantillas insuficientes para atender adecuadamente la demanda asistencial".

En definitiva, el Sindicato ha considerado que la actual política de contratación resulta "insuficiente" para responder a las necesidades reales del hospital y advierte de que la falta de sustituciones repercute tanto en las condiciones laborales de los profesionales como en la calidad de la atención prestada a los pacientes.

RECURSOS LIMITADOS

Según SATSE, mantener unidades y servicios con recursos humanos "limitados" aumenta la presión sobre las plantillas y dificulta la prestación de unos cuidados "seguros y de calidad". Durante la concentración, los profesionales reclamaron que se garantice la cobertura de todas las ausencias que se producen en el hospital, independientemente de que estén motivadas por bajas laborales, permisos, reducciones de jornada o vacaciones.

Asimismo, insistieron en la necesidad de reforzar las plantillas de enfermería y fisioterapia para adecuarlas a las cargas de trabajo reales y a las necesidades asistenciales de la población.

SATSE defiende que la sanidad pública canaria necesita una "planificación eficaz" de los recursos humanos, que permita anticiparse a los periodos de mayor demanda y evitar que los profesionales tengan que asumir de forma permanente déficits estructurales de personal. En este sentido, el sindicato reclama una apuesta decidida por el fortalecimiento de las plantillas y por la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores sanitarios.

INSTAN AL DIÁLOGO

La falta de profesionales no solo afecta a quienes trabajan cada día en el hospital; también tiene consecuencias directas sobre la atención que reciben los pacientes. Una sanidad pública fuerte requiere plantillas suficientes, estabilidad laboral y una planificación responsable de los recursos", señalan.

El Sindicato exige a la Administración sanitaria que adopte medidas inmediatas para garantizar la sustitución efectiva de las ausencias, reforzar aquellos servicios que presentan mayores dificultades de cobertura y abrir un proceso de diálogo con las organizaciones sindicales para abordar de manera urgente la situación en el HUC.