Estabilizado el incendio de El Ingenio, en Santa Lucía (Gran Canaria)

Incendio de El Ingenio de Santa Lucía de Tirajana, en Gran Canaria - CABILDO DE GRAN CANARIA

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Gran Canaria ha dado por estabilizado el incendio declarado sobre las 11.00 horas de este jueves en una zona de palmeral de El Ingenio, en el término municipal de Santa Lucía de Tirajana.

En concreto, el incendio se ha dado por estabilizado a las 16.17 horas, según ha informado el Cabildo de Gran Canaria en nota de prensa, donde añade que también se ha dado por controlado, a las 12.15 horas, el fuego originado sobre las 09.00 horas en el El Saucillo de Gáldar.

Desde la institución insular se ha resaltado que en ambos casos ha sido "fundamental la rápida" intervención coordinada de medios aéreos y terrestres, así como la "práctica ausencia" de viento.

En el caso concreto del incendio forestal de El Ingenio, han participado dos helicópteros del Área de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria y otro del Gobierno de Canarias, a los que se sumaron posteriormente dos unidades aéreas más del Ministerio de Transición Ecológica, interviniendo "de manera casi inmediata".

A ello se suma que fueron movilizados tres Brigadas Bravo y otra Presa de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria, una dotación del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria y otras 20 personas de los diferentes cuerpos y fuerzas de seguridad y protección civil, hasta sumar un frente común terrestre de unos 60 operarios. Además de una unidad de soporte vital básico de Cruz Roja.

El incendio ha sido considerado, desde el inicio, de "alto potencial" por la orografía y por las condiciones extremas de calor, sequedad de la vegetación y baja humedad relativa, ya que la isla está en su totalidad, a partir de la cota de los 400 metros, en alerta máxima por riesgo de incendios forestales.

DESALOJO

Este incendio ha afectado a una zona de palmeral y ha obligado al desalojo de seis viviendas. Además se quemaron algunas chozas y chamizos que había en la zona, alguno de los cuales alimentó también las llamas al contener plásticos y materiales.

La estabilización se ha conseguido después de que los equipos desplazados trabajaran con las descargas de agua desde el aire sobre los focos detecatados y el refresco del perímetro para evitar que el fuego se adentrara en los barrancos, además de actuar en la cabecera para tratar de reducir su paveseo y la posible aparición de focos secundarios, así como prevenir que el incendio sobrepasara la carretera GG-65. Actualmente continúan las labores para avanzar hacia su control.

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, y el consejero de Medio Ambiente, Raúl García Brink, se han desplazado al CECOPIN para seguir de cerca la evolución del incendio y del operativo para su contención.

Morales ha resaltado que la "mayor parte de los incendios tienen que ver con imprudencias", por lo que ha pedido "tener mucho cuidado porque hace mucho calor y eso significa que la vegetación está muy estresada".

Recuerdan que mientras la alerta esté activa permanecen en vigor varias restricciones obligatorias para extremar la precaución y preservar el territorio, entre las que se encuentra que está totalmente prohibido encender fuego en todo tipo de espacios abiertos, así como su uso en los albergues, zonas de acampada, áreas recreativas y zonas de descanso de la red de carreteras, tanto en los espacios habilitados para ello como a través de cualquier clase de sistema portátil.

Tampoco está permitido el uso de la zona de acampada de Llanos de La Mimbre y del área recreativa de Tamadaba, ni el acceso rodado a ambos espacios por la carretera GC-216, salvo para las y los vecinos del lugar y para los servicios públicos.

En cuanto a las quemas agrícolas o forestales, el Cabildo de Gran Canaria suspende temporalmente todas las autorizaciones concedidas para la quema de rastrojos, pastos permanentes, restos de poda y restos selvícolas mientras se mantenga el riesgo.

Así como no está permitida la introducción ni el uso de material pirotécnico, y queda prohibida la utilización de maquinaria cuyo funcionamiento genere deflagración, chispas o descargas eléctricas en los montes y en las áreas rurales situadas en una franja de 400 metros a su alrededor, así como la actividad de carboneo y el uso de fuego en la apicultura.

También está prohibido el acceso y el tránsito por montes y terrenos forestales, incluyendo pistas y senderos, debido a las condiciones meteorológicas y al riesgo de incendio; quedan excluidos de esta prohibición los residentes, los servicios públicos y el personal de vigilancia, prevención y extinción de incendios, así como la actividad de pastoreo.

A este respecto, cabe recalcar que esta restricción no tendrá efecto en los terrenos colindantes a un kilómetro del suelo urbano, según la cartografía elaborada por la Consejería de Medio Ambiente, Clima, Energía y Conocimiento del Cabildo grancanario. Finalmente está prohibido arrojar o abandonar objetos en combustión o cualquier clase de material susceptible de originar un fuego y queda suspendido temporalmente el ejercicio de la caza en toda Gran Canaria.