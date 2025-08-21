En estado crítico tras caerse a la vía pública desde tres metros de altura en Mogán (Gran Canaria)

En estado crítico tras caerse a la vía pública desde una altura de tres metros en Mogán (Gran Canaria) - CECOES 112

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un hombre, de 55 años, ha resultado herido de gravedad este jueves tras sufrir una caída desde unos tres metros de altura, aproximadamente, a la vía pública, en la avenida de Los Canarios, en el municipio de Mogán (Gran Canaria), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 12:59 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta en la que informaba de la caída de un hombre mientras se encontraba haciendo unos trabajos en la vivienda, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, el personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario valoró y asistió al afectado, que presentó politraumatismos de carácter grave en el momento inicial de la asistencia.

Tras estabilizarlo, fue trasladado en una ambulancia hasta el muelle de Arguineguín. Desde allí, fue trasladado en un helicóptero medicalizado hasta el Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.

La Policía Local instruyó diligencias correspondientes. Bomberos del Consorcio colaboraron con los recursos sanitarios del SUC y con el personal de Protección Civil en el muelle, donde se preparó la evacuación aérea.