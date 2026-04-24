En estado crítico un hombre de 70 años rescatado del mar en una playa de Adeje (Tenerife)

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SANTA CRUZ DE TENERIFE 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un hombre, de 70 años, ha sido recuperado este viernes de una cardiorrespiratoria con síntomas de ahogamiento tras su rescate del mar en la playa de las Torviscas, en el municipio de Adeje (Tenerife), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 15:27 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando que un bañista precisaba de asistencia sanitaria tras haber sido rescatado del mar, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

El servicio de salvamento en playas inició las maniobras básicas de reanimación cardiopulmonar. A su llegada, el personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario continuó con las técnicas avanzadas hasta revertir la parada, antes de estabilizarlo y evacuarlo al Hospital Universitario Hospiten Sur, donde ingresó en estado crítico.