En estado crítico un hombre con quemaduras en el 40% de su cuerpo tras el incendio de una vivienda en Gran Canaria

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 26 (EUROPA PRESS)

Un hombre de 55 años ha resultado herido crítico con quemaduras de tercer grado en el 40% de su cuerpo tras declararse un incendio en una vivienda ubicada en la primera planta de un edificio de tres alturas en la Calle Gelu Barbu Bailarín, en Jinámar, dentro del municipio de Las Palmas de Gran Canaria.

Según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112, bomberos de Las Palmas de Gran Canaria y del parque de Telde del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria) intervinieron en la extinción del incendio y en la evacuación de las personas que había en el inmueble.

Mientras, el Servicio de Urgencias Canario (SUC) asistió y estabilizó a varias personas, entre ellas el varón con quemaduras de tercer grado en el 40% de la superficie corporal, que sufrió una parada cardiorrespiratoria, por lo que el equipo médico le practicó maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzadas que lograron revertir la parada y fue evacuado en estado crítico al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.

Además, los recursos sanitarios atendieron a una mujer de 47 años con una intoxicación de carácter moderado por inhalación de humo; y a un hombre de 32 y otra mujer de 38 años que tuvieron ambos intoxicación leve por inhalación de humo, siendo todos ellos trasladados a diferentes centros hospitalarios.

De igual modo, el personal de las ambulancias del SUC desplazadas valoró a varios afectados 'in situ' por crisis de ansiedad y exposición leve al humo.

Finalmente, agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local aseguraron la zona y se encargaron de las diligencias correspondientes.