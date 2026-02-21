En estado crítico un motorista tras colisionar con un turismo en la GC-3, en Las Palmas de Gran Canaria

Archivo - Cecoes 112 - CECOES 112 - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un hombre, de 28 años de edad, ha resultado herido de gravedad este sábado tras producirse la colisión entre una motocicleta y un vehículo en la GC-3, antes de Siete Palmas sentido Norte, en Las Palmas de Gran Canaria, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 14:05 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, el personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario valoró y asistió al afectado, que presentó varios traumatismos de carácter grave, y fue trasladado en estado crítico en una ambulancia medicalizada del SUC al Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín.

Los servicios policiales regularon el tráfico e instruyeron diligencias.