Un estudio advierte que solo el 11% de las áreas marinas protegidas en Canarias cuenta con una gestión activa

Foto del Estudio del Proyecto MPAs Canary Islands, sobre las áreas marinas en Canarias - MPAS CANARY ISLANDS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un estudio ha analizado por primera vez la efectividad real de las Áreas Marinas Protegidas en Canarias. Los resultados visibilizarían que solo el 11 % de estas zonas contarían con una gestión "activa" y que, además, apenas el 1 % de ellas dispondrían de una protección "estricta".

El trabajo, elaborado en el marco del plan de acción del Comité de Expertos (CEXPE) del Proyecto MPAs Canary Islands, establece que la red de protección marina ha crecido en superficie en los últimos años, pero aún presentaría "importantes carencias" en gestión, gobernanza y niveles de protección efectiva.

Los autores del informe aplicaron por primera vez en Canarias la metodología internacional The MPA Guide, elaborada por expertos de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) en colaboración con otras organizaciones internacionales.

El análisis realizado constata que actualmente el 21,7 de la Demarcación Marina de Canarias se encuentra bajo alguna figura de protección legalmente vinculante. Esas zonas están incluidas en la Red Natura 2000, instrumento de la UE para la conservación de hábitats y especies que los científicos del proyecto consideran que es el "pilar fundamental" de la protección marina en las islas.

Esta Red Natura 2000 es complementada, además, con otras figuras de protección, como las Reservas Marinas de Interés Pesquero en La Palma, El Hierro y La Graciosa e Islotes del Norte de Lanzarote.

En este contexto, se calcula que sólo el 11 % de las AMPs en las islas cuenta con un sistema de gestión activa y que solamente el 1 % dispone de protección estricta. "Ampliar la superficie de áreas marinas protegidas no es suficiente por sí solo. Su verdadero valor depende de una gestión eficaz, del seguimiento continuo y de la evaluación periódica de las medidas, para garantizar que generen resultados reales de conservación y puedan mejorarse con el tiempo", ha resaltado Eva Meyers, líder del estudio e investigadora del Leibniz Institute for the Analysis of Biodiversity Change.

Actualmente, señalan, existen diversas propuestas de nuevos espacios marinos protegidos que, de materializarse, permitirían ampliar de forma significativa la cobertura de AMPs en la Demarcación Marina de Canarias. Entre ellas destacaría la propuesta del Parque Nacional Marino del Mar de Las Calmas, en El Hierro, y el nuevo Parque Nacional de Guguy que se promueve en Gran Canaria.

PRESIÓN EN EL ECOSISTEMA

Los hábitats y las especies en las aguas de Canarias, advierte este estudio, se enfrentarían a presiones crecientes derivadas de la urbanización costera, la contaminación, la sobrepesca, la introducción de especies exóticas y el turismo intensivo, una situación que contrasta con Canarias es uno de los principales puntos calientes de biodiversidad marina del Atlántico nororiental.

De este modo, su origen volcánico, la influencia de la Corriente de Canarias y el afloramiento sahariano generarían una "extraordinaria" biodiversidad. Existen, al menos, 30 especies de cetáceos registradas y se han detectado cinco de las ocho especies mundiales de tortugas marinas presentes. Además, Canarias albergaría el principal refugio global del angelote, tiburón catalogado en peligro crítico. Y, además, se han registrado 76 especies marinas exóticas.

PROPUESTAS DE MEJORA

Los expertos consideran que, para cumplir con los compromisos internacionales de biodiversidad y garantizar la resiliencia del océano frente al cambio climático, Canarias debería ir "más allá" de la protección teórica sobre el papel. En su juicio, el enfoque no debe centrarse únicamente en crear nuevas áreas marinas protegidas, sino en mejorar las ya declaradas, fortaleciendo su gestión y aumentando la efectividad de la red de áreas protegidas.

Para avanzar hacia ese fin, el estudio propondría una hoja de ruta con una serie de prioridades básicas, como fortalecer la gobernanza y la financiación, actualizar planes de gestión "obsoletos", aumentar la protección estricta, mejorar la conectividad ecológica regional e impulsar la cooperación con Azores, Madeira, Cabo Verde, Marruecos y Mauritania.

El estudio sobre el Estado de las Áreas Marinas Protegidas de Canarias ha sido elaborado por Eva Meyers, (Leibniz Institute for the Analysis of Biodiversity Change; Angel Shark Project), Héctor Toledo y Carolina Bousquet (Angel Shark Project). Han participado como revisores Ricardo Haroun, Yaiza Fernández y Ayoze Castro (Universidad de Las Palmas de Gran Canaria); y Octavio Llinás (MPAs Canary Islands).