Un estudio revela el fuerte aumento de las intrusiones intensas de calima en Europa

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

Investigadores españoles han desarrollado un estudio con el que han podido detectar un fuerte aumento de las intrusiones de polvo sahariano -calima- sobre el oeste euro-Mediterráneo (OEM) en los meses de febrero y marzo de 2020, 2021 y 2022 asociado a una actividad inusual de sistemas de alta presión. El artículo, titulado 'Sharp increase in Saharan dust intrusions over the western Euro-Mediterranean in February-March 2020-2022 and associated atmospheric circulation', ha sido publicado en Atmospheric Chemistry and Physics.

Este estudio ha estado liderado por el Centro de Investigación Atmosférica de Izaña de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y en él participan investigadores del Instituto de Geociencias (CSIC-UCM), la Universidad de La Laguna, TRAGSATEC, Barcelona Supercomputing Center-Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS) y la Organización Meteorológica Mundial (OMM).

La investigación describe las tormentas de polvo que azotaron el oeste euro-Mediterráneo (OEM) en febrero y marzo de 2020-2022, incluyendo su grado de excepcionalidad, y los patrones atmosféricos sinópticos y a gran escala asociados. "Antes de este periodo, la ocurrencia de intrusiones invernales de polvo en OEM era muy baja e irregular, siendo común observar periodos de varios años consecutivos sin ninguna intrusión de polvo", afirma Emilio Cuevas-Agulló, autor principal del trabajo.

Utilizando productos de satélite (disponibles desde 2003) y reanálisis atmosféricos, este estudio demuestra que los inviernos de 2020, 2021 y 2022 fueron excepcionales en términos de frecuencia, duración e intensidad de los eventos de intrusiones de polvo africano sobre OEM en comparación con el periodo histórico 2003-2019.

Más de la mitad de los eventos de polvo que afectaron el oeste-Mediterráneo durante los inviernos de 2003 a 2019 estuvieron asociados a Depresiones Aisladas en Niveles Altos (DANA) entre las Islas Canarias y la Península Ibérica, lo que representa un porcentaje mucho mayor que el registrado durante los eventos del Mediterráneo central y oriental.

Estas danas se ven desplazadas hacia la región subtropical por la acción de un sistema de alta presión sobre las latitudes medias del sector euroatlántico, que bloquea el cinturón de vientos del oeste y causa un desplazamiento hacia el polo del chorro polar. "Los episodios de polvo intenso durante los inviernos de 2020-2022 se produjeron bajo dos configuraciones diferenciadas", explica David Barriopedro, coautor del estudio. La primera representa una intensificación de las condiciones climatológicamente favorables para la ocurrencia de intrusiones de polvo (sistemas de bloqueo en latitudes medias y desplazamiento del chorro hacia los polos). La segunda, mucho más inusual, ocurre bajo estructuras de alta presión en forma de dorsal subtropical, que favorecen una intensificación del chorro en latitudes medias en lugar de su migración hacia los polos.

El estudio supone un paso adelante hacia la comprensión de los episodios invernales de polvo en OEM y sus patrones atmosféricos asociados, que hasta ahora no se habían evaluado suficientemente. "La investigación de estas cuestiones es clave en el contexto actual de cambio climático si se tiene en cuenta la frecuencia inusual de episodios de polvo durante los últimos inviernos y los impactos asociados en la calidad del aire (reducción de visibilidad, problemas respiratorios, etc.)", afirma Sara Basart, coautora del artículo.

De hecho, según Emilio Cuevas-Agulló, "en los inviernos de 2023 y 2024 se han producido otras dos intrusiones de polvo en OEM que cumplen los requisitos de eventos intensos establecidos en el estudio: 18-22 de febrero de 2023 y 19-23 de marzo de 2024. En ambos casos se identificó una DANA entre Canarias y la Península Ibérica, acompañada de dorsales subtropicales, lo que se corresponde con los patrones atmosféricos descritos en el artículo durante el periodo reciente de alta actividad de polvo".