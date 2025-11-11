Un estudio de la ULL constata el descenso del mar de nubes en la Macaronesia central

SANTA CRUZ DE TENERIFE 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un equipo de investigadores de la Universidad de La Laguna (ULL), liderado por el Grupo de investigación en Ingeniería del Medio Ambiente (GI2MA), a cargo de Juan Carlos Guerra García, ha analizado la evolución de la altura del mar de nubes en la Macaronesia Central (Madeira y Canarias) en las dos últimas décadas, a partir de sondeos meteorológicos y de datos de temperatura y humedad superficiales de varias estaciones repartidas por las islas de Madeira y Tenerife, y ha constatado su descenso.

La institución detalla en una nota que la existencia de los bosques nublados en la región macaronésica (bosques de laurisilva) está íntimamente ligada a las condiciones de humedad que proporciona la inmersión en el manto de estratocúmulos, por lo que cualquier cambio en la altura del mar de nubes tendrá un "impacto significativo" sobre estos ecosistemas tan especiales.

El estudio, publicado en la revista 'Earth Systems and Environment', ha determinado la altura de la base y la cima del manto de estratocúmulos para cada día durante los últimos 20 años, para la cual se ha analizado estadísticamente una base de datos de más de 20.000 sondeos y casi 90.000 datos correspondientes a estaciones meteorológicas de superficie.

Los resultados de este estudio muestran que, tanto la base como la cima del manto de estratocúmulos en la región macaronésica central, han experimentado un descenso estadísticamente significativo en estos años, mucho más acusado en Madeira que en Canarias.

El descenso en la cima del manto nuboso, el cual generalmente coincide con la base de la inversión de temperatura característica de esta zona del Atlántico Norte (Trade Wind Inversion -TWI-), se correlaciona perfectamente con el incremento encontrado en la subsidencia de la región, lo cual se puede asociar al ya conocido y confirmado reforzamiento y desplazamiento del anticiclón de las Azores.

Por su parte, el descenso encontrado en la base del manto de estratocúmulos, localizado a la altura donde se sitúa el nivel de condensación por ascenso (Lifting Condensation Level -LCL-), se puede explicar a partir del incremento registrado en el contenido de humedad superficial del aire, que a su vez se correlaciona perfectamente con el detectado incremento en la temperatura superficial del mar en esta región durante las dos últimas décadas.

Una consecuencia importante de estos cambios encontrados afecta directamente a la distribución en altura de los bosques nublados de la Macaronesia, que obligará a migrar a estos ecosistemas hacia alturas inferiores.

Esta migración a cotas más bajas, donde existe una mayor presión demográfica, un mayor uso agrícola del suelo y una mayor exposición de los suelos a fenómenos de erosión en zonas afectadas por el cambio climático, augura un escenario de alto riesgo de degradación para estos ecosistemas a lo largo de este siglo, resaltan los investigadores.