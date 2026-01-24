ET instala puntos de información móvil en Las Palmas de Gran Canaria para explicar la convocatoria de Tropa y Marinería

Punto de información del Ejército de Tierra - MARÍA PISACA GÁMEZ. CEDIDA POR ET

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Tierra (ET) ha instalado dos puntos de información móvil en Las Palmas de Gran Canaria para explicar el primer ciclo para la convocatoria de a la Escala de Tropa y Marinería de las Fuerzas Armadas 2026.

En total, según ha informado el Mando de Canarias en nota de prensa, se han ofertado 4.527 plazas para los tres ejércitos, y el objetivo de estos puntos de información es el de explicar la convocatoria a los ciudadanos interesados.

Para ello el Equipo de Información/Captación del Ejército de Tierra, perteneciente al Mando de Canarias en la provincia de Las Palmas, ha instalado un Punto de Información Móvil en la calle Triana de la capital grancanaria, que estará hasta al 19 de febrero. Además hay otro en la Carretera del Rincón, a los que se podrá acudir de lunes a jueves, de 10.30 a 13.30 horas.

En estos puntos se informará y resolverán personalmente todas las dudas sobre las diferentes vías de acceso, así como las oportunidades profesionales que ofrecen las Fuerzas Armadas, además de aspectos más relevantes de las diferentes unidades del Ejército de Tierra.

También se ofrecerá información sobre las 177 plazas repartidas en las distintas unidades del Ejército de Tierra de las provincias de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife.