Eurodiputado Zoido (PP) cree que Canarias será "modelo de gestión migratoria" si se aplica bien el pacto de asilo

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -
El eurodiputado del Grupo Popular Europeo, Juan Ignacio Zoido, ha augurado este miércoles que Canarias será un "modelo de gestión migratoria" si se aplica bien el pacto de asilo y migración de la UE, "combinando firmeza en la seguridad, humanidad en la acogida y eficacia en la coordinación".
En una ponencia impartida en las 'Jornadas Conecta Canarias-Europa' ha precisado, no obstante, que el Gobierno español debe habilitar los fondos necesarios "y no hay ni PGE", publicar el plan de desarrollo del pacto europeo y permitir que comunidades autónomas y ayuntamientos puedan participar.
"Canarias no debe convertirse en una frontera olvidada, es tan Europa como Madrid o Bruselas", ha indicado, avanzando que Frontex "va a contar con más medios" y se dispone también del fortalecimiento de Europol de tal forma que entiende que el pacto es una "oportunidad histórica" para desarrollar una política migratoria común pero "hace falta coordinación y dinero".
Ha insistido en que Canarias "no debe sentirse sola" en Europa pues "lo que ocurre" en las islas "conecta" con los valores de la UE y hay que "construir" una política común más allá de que a veces se puedan tomar "decisiones urgentes" si hay "entradas masivas" de migrantes.
Zoido ha reconocido que la inmigración es un "desafío de seguridad y humanidad" y aunque no ha obviado que hay "historias humanas" detrás de cada viaje, también hay una "red criminal aprovechándose de los más vulnerables".
En ese sentido ha advertido de que las mafias "se han profesionalizado" con alta tecnología que les permite cambiar rutas continuamente para "burlar la escasas fuerzas de seguridad" de los países africanos de ahí que vea necesario que las fuerzas de seguridad mejoren su operativo tecnológico.
Ha comentado que la respuesta a la inmigración "no puede ser improvisada ni nacional, sino europea" y por ello ha valorado, entre otras cosas, que se ha actualizado el procedimiento de asilo para que "sean más rápidos y no queden bloqueados durante meses o años" o la creación de un centro europeo contra el tráfico de migrantes que trabajará "codo con codo" con Frontex y la agencia de cooperación judicial para "investigar y desmantelar redes".
Ha dicho también que "la seguridad no se debe mirar solo en números sino en vidas salvadas y redes desmanteladas" pues las mafias no pueden quedar "impunes", al mismo que tiempo que ha reconocido que "no habrá seguridad sin solidaridad".
"NO SE TRATA DE CARIDAD SINO DE CORRESPONSABILIDAD"
De hecho ha resaltado que el pacto incluye un mecanismo de "solidaridad permanente" que obliga a los estados a aceptar un mínimo de reubicación de migrantes y aportar recursos a un fondo común. "No se trata de caridad sino de corresponsabilidad", ha explicado.
Zoido ha advertido de que "las normas podrán ser muy buenas u objeto de mejora pero si no hay recursos quedarán en papel mojado", y se habrán "frustrado" las expectativas de la sociedad de que se atiende con solidaridad a los migrantes y se mejora la seguridad.
"Podemos tener voluntad pero no hay dinero, Canarias no puede quedarse con promesas, hay que saber cuantas plazas de acogida puede tener, quien y como las financia, que personal se va a desplegar o cuando se van a activar los traslados solidarios", ha indicado.
Asimismo, ante un fenómeno "imprevisible" como el de la inmigración, cree que es "conveniente" saber como se mueven las "bolsas" de inmigración en África para poder prevenir situaciones de crisis y se active la ayuda "automáticamente cuando haya presión extrema".
Ha dicho que el Atlántico "es la vía más abierta y la que más cuesta controlar" por lo que "habrá refuerzos de medios" ya que Mauritania, Marruecos y Senegal tienen "prioridad absoluta" para la UE.